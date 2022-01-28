Чебаркуль, Челябинская область, 28 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области сотрудник одного из магазинов украл у своего шефа почти 150 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

40.мвд.рф Кража денег

С заявлением в полицию обратился 31-летний бизнесмен. Прибывшим стражам порядка он пояснил, что имущество исчезло из помещения, в которое имели доступ только работники магазина. Под подозрение попал 30-летний работник, трудившийся в торговой точке недавно. Он уже признался в содеянном.

Теперь ему грозит до двух лет колонии. Суда он дожидается на свободе.