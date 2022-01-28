Калуга, , 18:26 — REGNUM Специалисты Калужской областной клинической больницы — заместитель главного врача по детству, кандидат медицинских наук Анна Карпова и заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных, кандидат медицинских наук Алексей Мостовой стали обладателями международной премии в сфере коммуникаций «Eventiada IPRA Golden World Awards», где победили в номинации «Лучший выставочный проект» с фотовыставкой «Неонатолог. Первый доктор». Об этом 28 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного врача Калужской областной клинической больницы Елену Разумееву.

Врачи-неонатологи Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

В ноябре 2020 года фотовыставка открылась на улице Театральной в Калуге и была приурочена к Международному дню недоношенных детей. Врачи-неонатологи занимаются выхаживанием недоношенных младенцев первые 28 дней с момента рождения, когда детский организм наиболее уязвим. Все фотографии выставки — фрагменты профессиональной жизни врачей и их маленьких пациентов.

«Ежегодно в Калужском перинатальном центре отмечается День недоношенного ребенка, именно этому событию и посвящен фотопроект «Обыкновенное чудо». Фотографии отражают труд медицинских работников, их высокий профессионализм и душевную теплоту, благодаря которым каждый день совершается обыкновенное чудо — спасение жизни малышей, которые только что появились на свет», — отметила Елена Разумеева.

Eventiada IPRA Golden World Awards — это крупнейшая в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премия в сфере коммуникаций. Её международное жюри включает представителей 35 национальных ассоциаций из 17 стран мира.

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