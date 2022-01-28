Москва, , 17:26 — REGNUM Ключевые требования России по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности и стратегической стабильности проигнорированы в ответе США и НАТО, сообщает 28 января пресс-служба Кремля.

Кремль

Об этом заявлено в сообщении о содержании телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

В Кремле отметили, что российская сторона «внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями».

«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

«Проигнорирован и ключевой вопрос — как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран», — сообщили в Кремле.

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