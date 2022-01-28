Валенсия, Испания, 28 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. 19-летний центральный полузащитник сборной Гвинеи Илаиш Мориба, выступающий за «Ред Булл Лейпциг», проведет вторую половину сезона в «Валенсии» на правах аренды. Арендное соглашение не включает в себя право выкупа и рассчитано до 30 июня 2022 года.

«Барселона»

Илаиш Мориба покинул каталонскую «Барселону» 31 августа 2021 года и перешел в «Ред Булл Лейпциг» за 16 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость гвинейского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист принял участие в шести матчах за «быков» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 100 минут. В прошлом сезоне в четырнадцати матчах за «сине-гранатовых» Мориба набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас.