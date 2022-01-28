Кострома, , 18:01 — REGNUM Двадцать студентов Костромского автотранспортного техникума привились «Спутником М». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Костромской области.

Вакцина «Спутник М» Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

Подростки в возрасте от 16 до 17 лет благополучно прошли вакцинацию первым компонентом, и чувствуют себя «хорошо». Первые 450 доз вакцины поступили в регион несколько дней назад. В ближайшее время в медучреждения будет доставлено ещё 3500 доз.

По информации департамента образования, заявки на вакцинацию поступили от родителей 3 тысяч учеников местных техникумов и колледжей. Количество желающих в школах ещё не подсчитано.

Как ранее писало ИА REGNUM, прививки детям делают в школьных медкабинетах. С 12 до 15 лет для этого потребуется одобрение родителей. С 15 лет подросток сможет подписать информированное согласие на вакцинацию самостоятельно.

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