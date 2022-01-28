Брюссель, , 17:24 — REGNUM Есть ли у России намерения напасть на Украину, в НАТО не знаю, сообщил 28 января журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Столтенберг «Мы не знаем о намерениях России».

Он добавил, что НАТО после 2014 года усилило своё присутствие на востоке. Сейчас альянс продолжает следить за ситуацией и, в зависимости от её развития, может принять меры.

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

По словам генсека НАТО, дипломатический путь — самый лучший в ситуациях конфликта.

Так что альянс, отмечает Столтенберг, занимается тем, что «посылает России» предупреждающие «сигналы»: в Москве должны знать, что нападение на Украину не останется без последствий.

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