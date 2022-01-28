Белгород, , 17:24 — REGNUM В министерстве здравоохранения Белгородской области прокомментировали отказ в госпитализации беременной женщине, история о которой 28 января появилась в социальных сетях.

Отделение реанимации Https://adm44.ru

По данным ведомства, в родильном отдалении на улице Некрасова пациентку осмотрели дежурные врачи, состояние женщины и её плодов были удовлетворительные, роженице предложили госпитализацию в корпус на улице Архиерейской, на что было получено согласие.

«Перегоспитализация в корпус №2 перинатального центра была обусловлена временным ограничением госпитализаций беременных в основной корпус, в связи с загруженностью отделения детской реанимации. Отделение функционировало на «внутренний» приём детей, нуждающихся в проведении реанимационных мероприятий. В отделении реанимации и интенсивной терапии для новорождённых детей основного корпуса находились недоношенные новорождённые с экстремально низкой массой тела. Чтобы предотвратить групповую внутрибольничную заболеваемость, данная категория новорождённых нуждается в изолированным пребывании с индивидуальным наблюдением и мониторингом жизненно важных функций», — заявили в минздраве.

В послеоперационном периоде у женщины выявили положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, согласно действующим правилам её перевели в специализированный акушерский стационар в Шебекинской ЦРБ. Пациентка получает лечение в полном объёме, подчеркнули в ведомстве. Двое новорождённых детей переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии, у них отмечается положительная динамика.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственную проверку по факту неоказания медицинской помощи начал региональный СК.

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