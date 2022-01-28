Москва, , 17:12 — REGNUM Тему реакции Запада на инициативу России по гарантиям безопасности, а также вопрос ситуации вокруг Украины обсудили 28 января в ходе телефонных переговоров российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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Президент России сообщил собеседнику о том, что в Москве намерены внимательно изучить полученные от Соединённых Штатов и НАТО письменные ответы на проекты соглашений по гарантиям безопасности. После этого российская сторона «определится со своими дальнейшими действиями».

Российский лидер, комментируя ответы, полученные из Вашингтона и Брюсселя, указал на то, что в них «так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года».

Кроме того, Запад, отмечает российская сторона, в своих ответах проигнорировал ключевой вопрос, касающийся того, «как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия — НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран».

По теме Украины президент РФ отметил, что Минские соглашения должны соблюдаться. Украине нужно выполнить свои обещания по налаживанию прямого диалога с ДНР и ЛНР, а также решить вопрос правового оформления особого статуса Донбасса.

«С учётом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» подтверждён настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате», — отмечают в Кремле.

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