Белград, , 18:32 — REGNUM Россия выдвигает США «абсолютно смешные», максималистские требования, забыв при этом про Сербию и ее интересы в Косово и Метохии. Об этом заявил эксперт Института международной и национальной безопасности (Сербия) Дарко Трифунович 27 января в эфире сербского телеканала «Прва».

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Трифунович обвинил Россию в том, что она «почти даром», за всего $420 млн купила «Нефтяную индустрию Сербии», стоящую $7−8 млрд только потому, что она обещала тогдашнему сербскому руководству «вернуть Сербии Косово и Метохию».

«Нас уверяли, что Россия вернет нам Косово. Ну и почему не возвращает? Люди, которые тогда были у власти, и сам президент Сербии, участвовали в этом (в сделке с российской компанией «Газпром нефть» — ИА REGNUM). Но они якобы располагали информацией, что Россия защитит и вернет нам Косово. Да, Россия не признала Косово, но Ватикан и Украина тоже не признали Косово», — рассказал Трифунович.

Эксперт заявил, что в правительстве Сербии хранится стенограмма переговоров о продаже «Нефтяной индустрии Сербии», и что информацию об увязке продажи национальной нефтяной компании с Косово и Метохией ему передал депутат парламента Драган Шормаз.

Напомним, что ранее Трифунович предположил, что за взрывами на сербской фабрике боеприпасов в июне 2021 года стоит российское ГРУ.