Таллин, , 17:09 — REGNUM Результат теста на коронавирус одного из тренеров лыжной олимпийской сборной Эстонии Рихо Роозипыльда оказался положительным. Об этом сообщили в Эстонском олимпийском комитете со ссылкой на руководителя национальной делегации Мартти Раю.

Тест на коронавирус Rosminzdrav.ru

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Это первый подобный случай в олимпийской команде Эстонии.

Раю рассказал, что по прилету в аэропорт столицы Зимних Олимпийских Игр 2022 года Пекин все сдали по два теста, по их итогам Роозипыльда вчера вечером 27 января поместили в карантин в его комнате олимпийской деревни.

После повторного теста его перевели в специальную карантинную гостиницу, куда отправляют людей без симптомов, получивших положительный результат теста. «В карантинной гостинице тестирование проводится ежедневно. Продолжительность карантина и возвращение к сборной будут зависеть от результатов тестов», — добавил он.

В состав эстонской делегации на Олимпийских играх в Пекине входят 56 человек, в том числе 26 спортсменов. Первые шесть эстонских спортсменов уже прибыли в китайскую столицу накануне.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.