Ульяновск, 28 января 2022, 17:09 — REGNUM Один человек погиб из-за жесткой посадки военного вертолета Ми-8, произошедшей в Ульяновской области, сообщает 28 января ТАСС со ссылкой на источники в региональных экстренных службах.
По утверждению источников, еще два члена экипажа вертолета получили травмы.
«На борту находились три члена экипажа. Один из них скончался от травм, двое ранены», — цитирует агентство слова источника.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 января вертолет Ми-8 Минобороны РФ совершил жёсткую посадку на лёд реки в Ульяновской области.
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