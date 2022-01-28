Ульяновск, 28 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Один человек погиб из-за жесткой посадки военного вертолета Ми-8, произошедшей в Ульяновской области, сообщает 28 января ТАСС со ссылкой на источники в региональных экстренных службах.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабина пилотов вертолёта Ми-8

По утверждению источников, еще два члена экипажа вертолета получили травмы.

«На борту находились три члена экипажа. Один из них скончался от травм, двое ранены», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января вертолет Ми-8 Минобороны РФ совершил жёсткую посадку на лёд реки в Ульяновской области.