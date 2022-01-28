Турин, Италия, , 17:07 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство туринского «Ювентуса» получило от «Астон Виллы» предложение по трансферу 24-летнего полузащитника сборн6ой Уругвая Родриго Бентанкура.

Логотип Ювентуса

Как сообщает источник, «Ювентус» планирует отклонить предложение клуба из Бирмингема в размере 20 миллионов евро, так как туринский клуб будет должен отдать «Боке Хуниорс» 30% от будущего трансфера.

В текущем сезоне Родриго Бентанкур принял участие в 26-ти матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в поединках с «Удинезе» и «Мальме».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен бесплатно подписать полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Дениса Закариа, на которого также претендует мюнхенская «Бавария».