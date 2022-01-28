Таллин, , 17:06 — REGNUM В пятницу, 28 января, региональные кризисные комиссии Эстонии соберутся на виртуальном совещании, чтобы определить цели на 2022 год. Об этом сообщила прес-служба Спасательного центра, координирующего действия комиссий.

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«Подготовка к кризисам — это наше общее дело, как членов кризисной комиссии, так и каждого предприятия, и жителя Эстонии», — заявил накануне мероприятия генеральный директор департамента Куно Таммеару.

По его словам, нынешнее собрание будет посвящено вопросам взаимодействия спасателей с национальными Силами обороны.

Таммеару отметил, что правительство республики в чрезвычайном порядке направило 380 млн евро на развитие сил национальной обороны и невоенных сил, и спасателям стоило бы «побороться» за эти деньги: «Спасательному департаменту очень необходимы дополнительные ресурсы для усиления гражданской защиты, чтобы мы могли лучше справляться с возможными кризисами».

Глава эстонских спастелей предложил подумать, как лучше организовывать масштабную эвакуацию мирного населения, дополнить новыми положениями и пунктами Закон о чрезвычайном положении, наладить кризисное управление.

Он напомнил, что на таком собрании в 2021 году была составлена стратегия работы эстонских спасателей до 2025 года, описана ее роль в Законе о чрезвычайном положении, создан так называемый индекс кризиса, на основе которого выявили готовность к нему.

«Была проделана большая работа, но многое еще впереди», — считает Таммеару.

В Эстонии четыре региональные комиссии, в которые входят представители соответствующих регионам государственных ведомств и представители всех местных самоуправлений. Управляет кризисной комиссией руководитель спасательного центра соответствующего региона.

Если в обычной ситуации комиссии собирались четыре раза в год, то из-за пандемии собрания проходят практически каждую неделю, вот уже два года подряд.