Москва, , 17:05 — REGNUM Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» И.В. Резяпов направил Генеральному прокурору России И.В. Краснову обращение, в котором, в частности, говорится:

Гарегин Нжде Иван Шилов © ИА REGNUM

«28 января, в День 30-летия Армянской Армии, Союз армян России проводит в Москве показ фильма «Гарегин Нжде». Фильм посвящён прославлению армянского национального деятеля Гарегина Нжде, в годы Великой Отечественной войны пошедшего на службу Гитлеру против СССР… Любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории — они аморальны по своей природе, кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от очевидного и юридически установленного зла. Именно поэтому мы должны препятствовать любому искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами».

В связи с этим «Ветераны России» просят назначить проведение проверки Союза армян России (САР) на предмет попытки реабилитации нацизма и его пособников.

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