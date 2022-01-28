Рига, , 17:05 — REGNUM Странам Евросоюза нужно быть готовой к длительному периоду политической напряженности в связи с исходящей от России угрозой. Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью гостелевидению страны LTV.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, нужно опасаться не только прямого военного нападения на Украину, но и кибер‑ и гибридных нападений, а ситуация может оставаться напряженной на протяжении нескольких лет.

«Будем реалистами, напряженность не снизится за один-два месяца. Уже сейчас ясно, что нужно быть готовым к более длинному периоду напряженности», — сказал министр.

Ринкевич отметил, что Латвия уже предпринимает шаги по подготовке к длительному кризису.

Так, национальный парламент собирается одобрить увеличение расходов на оборону и внутреннюю безопасность. В ближайшие годы оборонные расходы Латвии собираются довести до уровня 2,5% ВВП.