28 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили письмо первого президента Украины Леонида Кравчука, адресованное украинскому народу, в котором говорится о том, что информация о возможном «широкомасштабном вторжении России на Украину» вызывают у него тревогу.

Мирослава Романенко, , 21:30 — REGNUM Новости о возможном широкомасштабном вторжении России на Украину вызывают тревогу у находящегося в больнице первого президента Украины Леонида Кравчука. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 27 января заявил журналист Дмитрий Гордон в ток-шоу «Гордон», зачитав письмо Кравчука, адресованное украинскому народу.

Леонид Кравчук Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Находясь на реабилитации после операции на сердце, Кравчук рассказал, что он «с тревогой и щемящим сердцем» следит за новостями о «возможном широкомасштабном вторжении России в Украину».

«В это время хочется подорваться с больничной койки и грудью закрыть родную землю», — пишет Кравчук из клиники в Германии.

Также бывший глава Украины обратился к тем, в чьей «больной голове зреет злодейский план захвата Украины». Он подчеркнул, что эти люди должны знать «самое главное… никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ».

Обращение Кравчука обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time.

«Надо думать, Леонид Макарович лежит в разваленной родной больнице в рiднiй нэньке (в родной матушке-Украине — М. Р.)? Это было бы логично при такой неземной любви к родине и соотечественникам», — с сарказмом написала Ольга М.

«Лучше бы думал, какой ответ будет перед Богом держать за свои поганые деяния», — отреагировала Карина В.

«Посмотрел бы я на вас в 88 лет. Но телевизор из палаты нужно убрать», — пошутил Дмитрий А.

«Сначала принял активное участие в развале огромной страны (СССР — М. Р.), а теперь верещит (кричит — М. Р.) о защите», — добавил один из участников обсуждения.

Леонид Кравчук President.gov.ua

«Пусть выздоравливает, может, ещё суд свой застанет», — написал Andrey F.

«Пока Кравчук будет грудью защищать Украину, «Нафтогаз» будет требовать от «агрессора» продлить еще не закончившийся контракт на транспортировку газа еще на 15, а лучше на 25 лет», — отметил Иван Иванович.

«Он уже ЧМП (Черноморское морское пароходство — М. Р.) грудью закрыл так, что ни*ера не осталось! И последователи такие же», — прокомментировал Артем Г.

«Такое со страной натворил, а теперь защищать собрался, когда разграбил», — отреагировал Mobi.

«Родную землю вместе с народом вы отдали МВФ», — добавил Валерий М.

«Да уж. Все президенты Незалежной грудью защищали… собственные интересы! Вот и довели Неньку до «ручки». С такими защитниками и врагов не надо!» — подчеркнула Lyudmyla Z.

«Украина очень разобщенная страна. На всех Путин по-разному «нападает». У кого-то джавелин не стреляет, на кого-то «Галоперидол» не действует. Некоторые считают нападением срыв сроков нападения. Никакой соборности», — пошутил Brandwacht.

«Порезал самолеты и танки, довёл страну до «кравчучки» — еще рот открывает», — не выдержал Rvanina.

Леонид Кравчук Michał Józefaciuk

«Одну страну в Беловежской Пуще уже «защитил», — напомнил «Последний Гугенот».

«А где лечится и восстанавливается этот «патриот» незалежной??? Неужто в… Европе… А как же отреформированная медсистема? Он ведь отчасти тоже приложил руку в «развитие» медицины. Что ж с патриотизмом-то случилось? Когда дело коснулось медицины…» — недоумевает Tim Aster.

«От Кравчука бы защититься. Путь Украины в пропасть начался именно с него», — подытожила Людмила Б.