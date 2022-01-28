Москва, , 16:57 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы страны рассказали читателям немало занимательных историй. Сбежавшие из рыбного хозяйства стаи форели, подводная лодка в тундре. Читайте самое интересное в нашей подборке.

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Центральный федеральный округ

Парковка в крупных городах зачастую превращается в сложный квест. Свободных мест для автомобилей не хватает, их трудно найти. «Новости Москвы» рассказали про мужчину, который застолбил свободное место на улице и сидел там, пока подъезжала машина. Сидел долго и терпеливо. Говорят, он сторожил парковочное место целый час при температуре минус десять градусов.

Традиционно зимнее развлечение — катание с необорудованных снежных горок. В Липецке есть овраг под названием Каменный лог. Зимой там многие катаются на санках. Выглядит это как русская рулетка. На днях, пишет «Липтаун», здесь сломал ногу очередной подросток. Пришлось вызывать спасателей. Красок истории добавляет то, что машина спасателей застряла в снегу лога.

В Калужской области опубликовали статистику по бракам. В прошлом году здесь заключили более семи тысяч браков, причем каждый десятый жених оказался гражданином Таджикистана. «Ну скажите честно, вы знаете хотя бы одну жительницу области, которая в прошлом году вышла замуж за таджика? Конечно, нет. Потому что практически все (а, скорее, все 100%) таких браков — фиктивные, ради упрощения получения российского гражданства. Само собой, никакая «невеста» про такой псевдобрак никому постарается не рассказывать», — пишет «Калужский мечтатель». Любопытно, что только в Калужской области зафиксировано такое число брачующихся граждан Таджикистана. Дело, вероятно, в том, что здесь отлажен конвейер штамповки фиктивных браков, полагает телеграм-канал.

В школе Старого Оскола провели учебную тревогу, причем ни детей, ни родителей не предупредили. У школьников началась форменная паника, когда в школу влетели мужчины в бронежилетах и принялись спасать детей. Несмотря на негативные отклики родителей, канал «Белгородчина» полагает, что именно так стоит проводить учения: внезапно, а не рисовать на бумаге.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге подсчитали число штрафов за проезд в общественном транспорте без масок. В прошлом году их оказалось чуть больше трех тысяч. Это очень немного. «Вчера я случайно прочитал, что в Казани пресечено 7035 таких правонарушений. Только не за год, а за месяц, — удивляется «Ночной губернатор». — То ли в Казани менее дисциплинированные пассажиры, то ли в Питере более гуманные контролеры».

Еще одна новость из города на Неве. В одном из баров официантка чуть не сожгла посетителя. Приятели мужчины заказали ему «спецподачу с огоньком». Официантка плеснула клиенту на грудь абсентом и подожгла. Гость загорелся. Сразу тушить огонь девушка почему-то не стала и только спустя несколько секунд залила мужчину газировкой. «Как дела, Санкт-Петербург?» передает, что официантка не может объяснить, почему так сделала.

«Балтийское измерение» узнало, что жители Черняховского муниципального округа выразили большое недовольство новой аббревиатурой: ЧМО. С 1 января, после муниципальной реформы в Калининградской области, у них стал «глава ЧМО, депутаты ЧМО, жители ЧМО». Черняховцы даже хотят пожаловаться президенту РФ.

Приволжский федеральный округ

В Удмуртии суд приговорил 63-летнюю женщину к полутора годам лишения свободы, правда, условно. Пожилая дама решила «из хулиганских побуждений» сообщить о минировании одной из школ Глазова. Приговор в отношении пожилой хулиганки вступил в законную силу, пишет Udm-Info.

Южный федеральный округ

На широком пространстве от Адлера до Сочи рыбаки вдруг стали вылавливать в море отличную форель. Она сбежала из местного рыбного хозяйства. Попадается и очень крупная, более семи килограммов веса. Причем это особая, радужная форель, которую вывели в результате скрещивания с лососем. «Кубань 24» сообщает, что побег форели, кажется, организовал шторм, который порвал сетки на садках. И теперь «весь Адлер и Сочи» неотрывно стоит с удочками у моря.

На улице Волжского новинка: на одной из остановок появилась урна для окурков. В ней два отверстия и вопрос: чем заправлять окрошку — квасом или кефиром? Проголосовать надо окурком, выбрав дырочку «за квас» или «за кефир». «Интересно узнать, чем же большинство курильщиков заправляет окрошку: квасом или кефиром?» — спрашивает «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

РИА «Дербент» поразился силе женщин Дагестана. В горном районе из-за сильного снегопада застряла легковая машина. И женщины с помощью тросов не только освободили ее, но и потянули машину по заснеженной дороге.

Уральский федеральный округ

«Зачем Нефтеюганску подводная лодка?», — интересуется «Мегаполис ЮГРА». Дело в том, что мэрия стоящего в тундре города решила установить макет подводной лодки в натуральную величину. Подрядчик уже найден, к работам скоро приступят. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Свердловской области начали вакцинировать от коронавируса в храмах. Прививку можно сделать сразу после службы. Пока на эксперимент решился один настоятель, скоро к нему должен присоединиться еще один. «На войне все средства хороши. Одним вакцинированным прихожанином больше — уже вперед!» — радуется «Пермский глобус».

Сибирский федеральный округ

Жительница Новосибирска разгромила букмекерскую контору, где ее молодой человек проигрывал много денег. «Страновед» узнал, что дама добилась желаемого: контора внесла парня в «черный список» и больше к себе не пустит.

В горсовете Омска предложили передать казакам функции контролеров в общественном транспорте и право ловить «зайцев». «Это, конечно, начало новой страницы славной истории сибирского казачества», — удивляется «Сибирский панк».

В том же Омске сфотографировали автомобиль, на крыше которого лежали околевшие туши волков. «Видимо автолюбитель вернулся с охоты и забежал в магазинчик по-быстренькому. Зрелище конечно, ужасное…», — пишет «Типичный Омск».

Красноярские механики без спроса устраивали гонки на машине известной дрифтерши. Дама случайно увидела видео своей дрифтующей машины и рядом с ней механика, обслуживающего ее автомобиль. Особенно обидно, что на машине редкие колеса, которые уже не достать, знают «Новости Красноярска». Впрочем, девушка пока не планирует обращаться в полицию и надеется решить проблему мирно.

В иркутском магазине «Хлеб Соль» нашли удивительный пончик. Он был в заводской упаковке, но уже надкусанный, пишет «Иркутск №1». Фотография курьезного хлебобулочного изделия теперь радует не только жителей области, но и всей страны.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 4 февраля.