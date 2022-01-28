Красногорск, , 16:56 — REGNUM В Московской области увеличилась нагрузка на колл-центр «122». Об этом 28 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Оператор Горячей линии Vasherukodelie.ru

Для бесперебойной работы «горячей линии» было решено привлечь студентов медицинских колледжей Подмосковья, отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«В помощь операторам ранее мы привлекли 100 студентов областных медколледжей, сейчас вывели еще 200 студентов. Они отвечают на вопросы жителей, дают базовые рекомендации пациентам, пока они ожидают визита врача», — сказала Стригункова.

Также еще порядка 100 студентов медицинских вузов привлечены для работы в поликлиниках.

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