Саратов, 28 января, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В саратовскую новую инфекционную больницу доставили первых пациентов. Об этом 28 января сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Saratov.gov.ru Новая инфекционная больница в Саратовской области

Сегодня возведенное высокотехнологичное медучреждение начало свою работу, отметил вице-губернатор. Новая инфекционная больница рассчитана на 400 мест, однако при необходимости здесь возможно разместить более 1 тыс. человек.

Накануне стало известно, что новая больница получила лицензию на медицинскую деятельность.

12 января стационар получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

ИА REGNUM напоминает, в октября 2021 года в Ленинском районе Саратова начался поэтапный ввод в эксплуатацию новой инфекционной больницы. Строительство нового медцентра начали на федеральные и региональные средства в мае 2020 года. Поддержку проекту оказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Больница состоит из восьми корпусов общей площадью 56 тыс. кв. метров. Здесь разместятся операционные, пять взрослых и шесть детских инфекционных отделений, отделения реанимации, интенсивной терапии и диагностики.

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