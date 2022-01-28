Улан-Батор, 28 января, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Совет по монетарной политике Центрального банка Монголии повысил ключевую ставку с 6 до 6,5%. Об этом сегодня 28 января сообщил главный эмиссионный и денежно-кредитныйрегуляторстраны.

Монгольские тугрики

«Распространение штамма «Омикрон» усиливается, глобальные экономические перспективы хуже, чем предполагалось ранее. Инфляция растет во многих странах из-за транспортных, логистических задержек и сбоев в цепочке поставок. В нашей стране цены на импортные товары также выросли из-за продолжающихся задержек во внешней торговле. Рост цен на мясо, овощи, топливо и импортные товары привел к росту цен на продукты и услуги больше, чем ожидалось. Годовая инфляция в декабре 2021 года составила 13,4% в стране, а в Улан-Баторе — 14,8%», — заявил гендиректор Центрального банка Монголии Бядрангийн Лхагвасурэн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инфляция в Монголии достигла 13,4%, из которых 5,6 пункта или 41,8% пришлось на рост цен на продукты питания, напитки и воду. Экономисты считают, что главной причиной повышения уровня инфляции стало закрытие границы с Китаем. С октября 2021 года в Монголии растут цены на продукты и другие товары из-за закрытия пограничного перехода Эрен-Хото-Замын-Ууд. После закрытия границы, в Монголии, которая импортирует более 80% свежих фруктов и овощей из Китая через Эрен-Хото-Замын-Ууд, появился дефицит овощей и других продуктов, выросли цены.