Рязань, , 16:51 — REGNUM Средства на прибавку к заработной плате сотрудникам противопожарной службы заложили в бюджете Рязанской области на 2022 года, заявил 28 января во время рабочей поездки в Рыбновский район губернатор Николай Любимов.

Шлем пожарного Https://www.ryazangov.ru

По словам главы региона, рост зарплаты составит в среднем шесть тысяч рублей. На эти цели из бюджета выделили 92,5 млн рублей. Прибавку получат пожарные, водители пожарного автомобиля, начальники караулов, отделений и другие работники подразделений, непосредственно участвующие в тушении пожаров, а также руководители частей, их замы, мастера газодымозащитной службы, инженеры пожарных частей.

«Хочу извиниться за то, что вам пришлось так долго ждать этого решения. У вас будет достойная зарплата, для этого примем все меры. Это важно. Если позволит бюджет, и будет возможность сделать это быстрее, обязательно её используем», — подчеркнул губернатор.

Новую зарплату начислят уже с 1 января 2022 года.