Симферополь, , 16:48 — REGNUM Вопрос признания геноцида советского народа является проблемой мирового значения и требует обращения в ООН. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил крымский политик, экс-депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин, комментируя обращение общественников к президенту Владимиру Путину с просьбой установить День геноцида советского народа.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Инициатива хорошая, но только она направлена не по адресу. Россия являлась только частью Советского Союза, в состав которого входило пятнадцать республик. Значит, данный вопрос превышает современные национальные масштабы и является проблемой мирового значения», — отметил собеседник агентства.

«Считаю, что по этому вопросу необходимо всем общественным организациям, всем пострадавшим от фашизма государствам, всему прогрессивному человечеству объединяться по данной теме и согласованно обращаться в ООН, для принятия решения во Всемирном глобальном масштабе. Я думаю, что только таким способом можно увековечить скорбь советского народа», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны, учредив День геноцида советского народа.