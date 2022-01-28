Москва, 28 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Российский режиссёр Жора Крыжовников расстался со своей женой, актрисой Юлией Александровой. Об этом артистка сообщила в личном Instagram-аккаунте 28 января.

Unsplash Развод

https://www.instagram.com/p/CZQ_Je8rsb5/

По словам Александровой, они с мужем разошлись уже «давно», а официальный развод получили год назад. «У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери и просто потому, что мы не самые плохие люди, и много сделали друг для друга. Споров не имеем», — написала актриса.

ИА REGNUM напоминает, что Жора Крыжовников и Юлия Александрова прожили в браке 12 лет. В 2010 году у них родилась дочь.