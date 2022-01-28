Москва, , 16:47 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что Россия не будет воевать с Украиной.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«Россия с Украиной воевать не будет. (…) России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он призвал и исходить из этого.

«Любой диалог всегда лучше. Строить его необходимо на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан», — добавил он.

Он рассчитывает на то, что украинские парламентарии поддержат предложение главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сесть за стол переговоров.

«Чем быстрее депутаты Верховной рады это осознают и поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех», — уверен спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин объявил о том, что в Госдуме ждут Медведчука депутатами Верховной рады, входящими в группу дружбы, «для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения».

Читайте ранее в этом сюжете: Володин объяснил нежелание депутатов Рады ехать в Россию