Белград, , 17:54 — REGNUM Россия, так же, как и НАТО, готова к применению военной силы против других государств ради осуществления своих интересов. Об этом заявил 27 января в эфире сербского телеканала «Прва» эксперт Института международной и национальной безопасности (Сербия) Дарко Трифунович.

Украина — Россия © ИА REGNUM

Так Трифунович прокомментировал нарастание напряженности вокруг Украины.

По словам сербского эксперта, если Россия начнет военную интервенцию на Украине, «это будет не первый раз». Трифунович напомнил, что в 2008 году Россия уже «отняла часть территории» у Грузии.

«Россия среди первых признала Грузию и Украину, чтобы потом отнять у них часть суверенной территории», — сказал он.

Эксперт согласился с мнением министра иностранных дел Сергея Лаврова по поводу того, что Россия имеет право распределять свои войска на собственной территории как ей захочется, но при этом добавил, что Украина также имеет право принимать решения о том, каково будет ее будущее и станет ли она частью Евросоюза или НАТО.

Напомним, что в 2021 году Трифунович связал взрывы на фабрике «Свобода» в сербском городе Чачак с российскими спецслужбами.