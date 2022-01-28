Бухарест, , 16:46 — REGNUM В одном из крупнейших городов Румынии Тимишоаре из-за перебоев с подачей тепла закрываются школы и детские сады. Об этом 28 января сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Без отопления Kuzpress.ru

Уточняется, что в ряде помещений, подключенных к системе центрального отопления, температура не поднимается выше 10 градусов Цельсия. В абсолютном большинстве учебных и воспитательных заведений занимаются менее 20% детей, персонал и подопечные массово уходят на больничный режим.

Согласно официальной информации, возникшая ситуация вызвана прекращением теплоподачи обслуживающими организациями из-за огромной задолженности абонентов. Вследствие резкого роста тарифов на энергоносители цены в соответствующих платежных документах выросли в 10 — 15 раз.

Соответствующая ситуация наблюдается по всей Румынии. Ранее представители администрация десятков румынских населенных пунктов объявили о намерении обратиться к правительству страны с просьбой выделить из госбюджета средства на восстановление нормальной работы детсадов и школ.

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