Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Санкт-Петербург получит из федерального бюджета 24,2 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Mos.ru Дорожно-транспортная развязка

По сообщению Смольного, министерство финансов Российской Федерации предоставит Петербургу средства в рамках инфраструктурного кредита. Как отметил губернатор города Александр Беглов, Петербург является одним из субъектов, которые имеют право получать инфраструктурные кредиты на особых условиях под конкретные проекты.

«Реализация проектов, получивших поддержку федерального центра, не только улучшит качество жизни жителей города, но и позволит создать новые рабочие места, повысит инвестиционную привлекательность Петербурга», — сообщил Александр Беглов.

Средства в размере 24,2 млрд потратят на три крупных проекта города. К ним относится строительство транспортной развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока, возведение которой планируют завершить в 2024 году. В Петербурге также намерены осуществить строительство Витебской развязки, широтная магистраль которой в дальнейшем станет частью ЗСД. Третьим проектом является обновление парка общественного транспорта. В течение двух лет в Петербурге приобретут 169 трамвайных вагонов для ГУП «Горэлектротранс».

Все эти проекты призваны облегчить транспортную нагрузку в Санкт-Петербурге, стать дополнительными транспортными путями для связи разных районов города.