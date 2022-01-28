Москва, 28 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Закон об индексации на 8,6% пенсий неработающим пенсионерам подписал 28 января президент РФ Владимир Путин. Текст опубликован на интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Средний размер выплат будет увеличен на 1400 рублей, он составит 18 984 рубля. Это нововведение затронет более 30 млн российских граждан.

Напомним, Путин 12 января дал правительству поручение проиндексировать пенсии с нового года выше инфляции.