Москва, 28 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Исполнительница Manizha (Манижа Сангин) сообщила о выходе двух её треков. Она написала пост по этому поводу в личном Instagram-аккаунте 28 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

https://www.instagram.com/p/CZQ9YcPs-2O/

Сангин записала кавер на песню See-Line Woman американской джазовой певицы Нины Симон для проекта Singles сервиса Spotify. Таким образом, Manizha стала первым российским артистом, выпустившим трек для Singles.

Певица также представила акустическую версию своего трека Now or Never. Релиз оригинального варианта песни состоялся ещё в 2021 году.

Ранее Manizha сообщила об отмене концерта в Москве, так как «переносить его в третий раз» она решила «нецелесообразным». Причиной отмены выступления стал положительный результат теста певицы на коронавирус.