Москва, 28 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Увеличение использования евро и юаня во внешнеторговых расчетах повысит сбалансированность внешнеторгового оборота РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала высказывание замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что РФ смогла бы обойтись без долларовых платежей, перейдя на евро и юани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Это позволит снизить валютные риски в этой сфере деятельности, обеспечив большее соответствие между структурой валютных поступлений и перечислений участников международных отношений, — сказала Воронкова. — Внешнеторговый товарооборот со странами ЕЭС составляет треть от его общей величины — 35,6%, с Китаем — 17,8%. Место США во внешней торговле нашей страны значительно скромнее — около 4% экспорта из России и 6,1% российского импорта. Поэтому стремление России к тому, чтобы евро и юань заняли приоритетные позиции в ее валютной структуре международных расчетов, вполне логично».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стратегия на увеличение доли евро во внешней торговле уже активно реализуется в России.