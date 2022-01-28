Балахна, Нижегородская область, 28 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Прокуратура Нижегородской области предала на рассмотрение в суд уголовное дело о хищении 2 млн рублей в Балахнинском районном отделении «Почты России». Об этом сообщили в региональном надзорном органе.

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Против руководства почтового филиала выдвинуто обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой.

По версии следствия, руководители Балахнинского районного отделения «Почты России» в течение четырёх лет начисляли и забирали себе зарплату «мёртвых душ» — фиктивно трудоустроенных несуществующих работников.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до миллиона рублей.