Москва, 28 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Стратегия на увеличение доли евро во внешней торговле активно реализуется в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала высказывание замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия сможет перейти на платежи в евро или в юанях, если долларовые окажутся недоступны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Уже сегодня евро используется в большой части внешнеторговых контрактов в качестве валюты платежа, — сказала Воронкова. — Доля евро в экспортных поступлениях по итогам первого полугодия 2021 года выросла с 2015 года более чем вдвое и составила 28,4%, тогда как доля доллара снизилась за это же время примерно на треть, хотя доллар пока превалирует в расчетах (55,6% общей величины). Евро составляет 30,9% во внешних перечислениях РФ, что незначительно отличается от доли долларовых перечислений, составляющих 35,8%. В евро сейчас осуществляется почти половина экспортно-импортных платежей с Евросоюзом, хотя еще в 2015 году евро в поступлениях от российского экспорта в ЕС занимало менее трети».

Воронкова подчеркнула, что евро все шире используется при расчетах за российские поставки на китайский рынок.

«И хотя доллар доминирует в расчетах за импорт из Китая, составляя 2/3 от общего объема платежей, но доля его в платежах за китайский импорт постепенно снижается — снижение с 2015 года составило 31%. Это происходит в том числе и за счет расширения использования юаня», — сказала Воронкова.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, с какими сложностями может быть сопряжен отказ от использования доллара как расчётной валюты.