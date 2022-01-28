Калуга, , 16:53 — REGNUM В Калужской области в окрестностях деревни Усты Думиничского района в ночь на 28 января на автодороге обнаружен сгоревший автомобиль марки ВАЗ 2115, в котором находилось тело человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

По данному факту следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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