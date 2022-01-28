Калуга, 28 января, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Калужской области в окрестностях деревни Усты Думиничского района в ночь на 28 января на автодороге обнаружен сгоревший автомобиль марки ВАЗ 2115, в котором находилось тело человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

По данному факту следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.