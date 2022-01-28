Москва, , 16:34 — REGNUM В России рост объема наличных в обращении объясняется, с одной стороны, ситуацией с банковскими вкладами, а с другой — инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Причин роста объема наличных в обращении можно выделить несколько. Это, в частности, и инфляция, из-за которой растут цены. А так как часть населения все еще предпочитает расчеты наличными, то спрос на них для этих целей также растет. Другой причиной является ситуация с вкладами и налогообложением доходов по ним. С одной стороны, лишь во второй половине года ставки стали относительно привлекательны для вкладчиков, приблизившись или немного превысив официальные темпы инфляции», — сказал Марков.

В связи с этим, как пояснил экономист, часть жителей РФ предпочитают хранить деньги не в банках, а в виде наличных денег.

«Об этом косвенно свидетельствует рост доли пятитысячных купюр, в которых хранить сбережения удобнее. Кроме того, при этом они всегда под рукой. Их не заблокируют и не заморозят», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что выросший в 2021 году объём наличных денег в обращении в России может подрасти еще и в 2022 году.

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