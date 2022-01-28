Москва, , 16:32 — REGNUM Когда речь о запрете в РФ оборота криптовалют и их майнинга, то складывается ощущение, что Банк России озабочен не спасением экономики, а снижением собственного влияния на финансовую систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал предупреждения ЦБ РФ о рисках, с которыми может быть связана институционализация майнинга.

Криптовалюта David McBee

«Да, сегодня крипотвалюты активно используются в криминальных финансовых потоках, в том числе и в сфере отмывания средств, обналичивания и прочего. Но стоит ли превращать криптовалютный рынок в неконтролируемую черную дыру, формируя архистимулы развития черного рынка? — поинтересовался Засько. — Более того, мировой опыт позволяет сегодня принимать взвешенные решения, направленные на купирование большинства рисков, в том числе и экологических. Нужно исходить из того, что экономическая история не прощает тех, кто борется с мануфактурами, защищая старые формы производства. Отсюда вывод один: сегодня жизненно востребован государственный контроль обеленного сектора майнинга с прозрачными правилами администрирования и управления. А запретами и ограничениями в данном случае мы можем стимулировать не только лишение доходов части населения (что само по себе весьма чревато), но и сформировать негативные предпосылки развития цифровой экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Заськов объяснил, что позиция министерства финансов РФ по криптовалютам и майнингу выглядит более конструктивно, нежели подход Банка России.

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