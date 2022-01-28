Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд отказал удовлетворять коллективные и объединенные иски горожан, решившими оспорить введение QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом 28 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в горсуд Петербурга поступил коллективный иск от горожан, которые решили оспорить решение властей ввести QR-коды для посещения общественных мест. Подобные иски рассматривались или находятся в производстве судов других регионов.

«Суд административным истцам отказал», — подытожили в ОПС.