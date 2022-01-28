Ульяновск, , 16:31 — REGNUM Вертолет Ми-8 Вооруженных сил России совершил жёсткую посадку на лёд реки в Ульяновской области, сообщает 28 января ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Вертолёт «Ми-8» Алексей Колчин ИА REGNUM

По их утверждению, на борту вертолета было два человека.

«В результате жесткой посадки на лед погибших нет», — цитирует ТАСС слова источника.

Военное ведомство подтвердило факт жесткой посадки в районе населенного пункта Дубки.

По данным других источников, на борту вертолета может быть один погибший или серьёзно пострадавший.

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