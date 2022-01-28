В Ульяновской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лёд реки
Ульяновск, 28 января, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 Вооруженных сил России совершил жёсткую посадку на лёд реки в Ульяновской области, сообщает 28 января ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вертолёт «Ми-8»
По их утверждению, на борту вертолета было два человека.
«В результате жесткой посадки на лед погибших нет», — цитирует ТАСС слова источника.
Военное ведомство подтвердило факт жесткой посадки в районе населенного пункта Дубки.
По данным других источников, на борту вертолета может быть один погибший или серьёзно пострадавший.