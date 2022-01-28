Москва, , 16:31 — REGNUM Позиция министерства финансов РФ по криптовалютам и майнингу выглядит более конструктивно, нежели подход Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал опасения ЦБ РФ по поводу рисков, с которыми может быть сопряжена институционализация майнинга.

Криптовалюта

«Позиция ЦБ РФ по поводу институционализации майнинга вполне понятна. Риски, очерченные Центробанком, ясны и, безусловно, имеют место. Но вопрос заключается не в наличии рисков как таковых, а в степени понимания, принятия и управления ими, — сказал Засько. — Прямой запрет на майнинг кардинально не изменит ситуацию, так как майнинг фактически сформировался как направление деятельности, генерирующий стабильный доход. В случае запрета мы получим уход в абсолютно «черную» зону с резко возрастающей криминальной составляющей».

В связи с этим, как пояснил Засько, гораздо более конструктивно выглядит позиция правительства России и Минфина РФ.

«Идя в ногу со временем, опираясь на уже внедренные в мировую практику инструменты администрирования криптовалют, стоит постепенно разрабатывать российские правила игры в данном сегменте», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее подход ЦБ РФ к майнингу и криптовалютам назвали излишне жестким.

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