Стокгольм, , 16:49 — REGNUM 28 января Стокгольмская фондовая биржа начала торги небольшим снижением индексов. Но уже в самом начале дня падение усилилось. Об этом сообщает новостной портал Omni.

Стокгольм, Швеция

Так, на 15:30 мск индекс OMXSPI снижается на 1,6%, а на OMXS30 — на 1,4%.

Если учитывать очередное снижение, то Стокгольмская фондовая биржа упала почти на 14% с начала 2022 года. Более того, уже четвертую неделю подряд торги на бирже закрываются в минусе.

На этой неделе крупные компании выпускают отчеты. Однако акции ряда тяжеловесов на Стокгольмской фондовой бирже, таких как AB Volvo, Telia, SSAB, Getinge, H&M и SCA, продолжают терять в цене, свидетельствуют торги.