Набережные Челны, Татария, , 16:34 — REGNUM В Татарии завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 52-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя города Набережные Челны. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростка, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Бритва Оккама Fred the Oyster

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 29 августа 2021 года поругался с 16-летним подростком, который пришел в гости к его дочери. Между мужчиной и молодым человеком произошла потасовка. Злоумышленник достал бритвенное лезвие и ударил им подростка по щеке, что привело к обезображиванию лица парня.

Свою причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM ранее сообщало, 9 сентября 2019 года мужчина, желая вернуть принадлежащие его знакомому деньги, пришел к омичке. В квартире он нанес ей не менее десяти ударов газовым пистолетом по лицу и голове. Затем он заявил, что женщина должна вернуть долг в размере 100 тыс. рублей.

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