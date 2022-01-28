Ярославль, 28 января, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Ярославской области на карантин из-за ОРВИ и ковида закрылось ещё 10 школ. Об этом сообщает департамент образования Ярославской области.

(сс) EneasMx Карантин

Помимо Покровской общеобразовательной школы в Угличском районе, из-за ковида так же закрылась Гаврилов-Ямская школа-интернат.

Из-за ОРВИ на карантин отправились гимназии №1 и №2, школа №87 в Ярославле, а также школа № 2 в Угличском районе. Сразу пять учебных заведений теперь не работают в Ростовском районе — гимназия им. Кекина, школы №3 и №4 в самом Ростове плюс Ишенинская и Поречская средние школы.

Всего в Ярославской области из-за ковида не учатся 12 313 человек. Из-за ОРВИ на карантине находятся 34 тысячи 617 человек.