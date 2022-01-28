Кострома, , 16:58 — REGNUM Для Костромской области начало 2022 года ознаменовалось рядом серьёзных скандалов, связанных с половыми преступлениями против детей. Самым тяжёлым из них стала история с похищением, изнасилованием и убийством 5-летней Вероники Николаевой, имя которой теперь известно всей России. ИА REGNUM спросил уполномоченного по правам ребёнка в регионе Татьяну Быстрякову о статистике подобных преступлений, «пробелах» в системе наблюдения за осужденными и уровне подготовки детей и родителей к критическим ситуациям.

Татьяна Быстрякова Наталья Диева © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Предлагаю обратиться к статистике — действительно ли в последнее время наблюдается рост таких преступлений? Как менялась ситуация за последние 5 лет?

Татьяна Быстрякова : Да, в течение последних 5 лет их количество увеличивается. При этом отмечу, что идет рост половых преступлений, совершенных дистанционно. Это шантаж, выкладка интимных фотографий в интернет. Если в 2020 году их было 24 (27% от общего количества), в 2021 — 38 (36%). Если считать без учета дистанционных, то в год фиксируется порядка 60−70 преступлений. Статистика находится примерно на одном уровне. Я бы не стала оценивать цифры с точки зрения много это или мало. По тяжести они несравнимы с другими, поэтому, сколько бы их ни было, это значимо и критично.

ИА REGNUM: А как ситуация в близлежащих регионах? Может быть, наши соседи используют какие-то оригинальные методы профилактики и преуспели в этом?

Татьяна Быстрякова : Неправильно оценивать чужую статистику. Все программы и мероприятия примерно идентичны, поскольку отвечают на одни и те же вопросы. Разница есть только в том, где какие структуры работают — некоммерческие организации, общественность, ведомства.

ИА REGNUM: Как вы оцениваете активность костромских НКО и родительских сообществ в этой теме?

Татьяна Быстрякова : У нас в регионе я бы назвала три общественных организации, которые достаточно активны. Например, «Совет отцов». В нём около 600 активных участников. Хорошо работает всем известная «Лиза Алерт». Существует «Школа безопасности». В ней около 4 тысяч детей учат своих сверстников правилам безопасного поведения, в том числе и на улице.

ИА REGNUM: Это всё, нет каких-то стоящих инициатив, проросших именно на нашей земле?

Татьяна Быстрякова : Я считаю, что не нужно создавать много НКО и общественных организаций. Лучше укреплять уже существующие. В конце прошлого года на базе сообщества отцов родился «Семейный клуб». Он молод, в нём пока чуть больше 20 семей. Пока это только костромская тема, но она наберёт обороты по области.

ИА REGNUM: — Полагаете?

Татьяна Быстрякова : Да, он про самое актуальное. Про то, что семья это благо, про традиции. Это то, на чём все держится.

ИА REGNUM: Вам не кажется, что мы имеем так много проблем потому, что на публику слишком часто говорят про традиции и благо? На деле семья — это серьёзная работа, требующая предварительной подготовки. Научиться в процессе получается не всем, да и не каждому это необходимо. А все ошибки аукаются детям.

Татьяна Быстрякова : Да, это проблема. Именно для этого и создан этот клуб. Людям не хватает обмена опытом, навыков здорового общения, умения проговаривать проблемы, чёткого понимания про непринятие любых видов психологического и физического насилия. Трезвой оценки своих намерений и возможностей. Этому нужно учить и молодых людей, и уже состоявшиеся семьи. В первую очередь, потому что негативные модели, которые видит ребёнок, будут усвоены им прочно и навсегда. Если семьи будут обращаться с конкретными проблемными ситуациями, мы поможем и найдём нужных специалистов.

ИА REGNUM: Если в области на разных уровнях — в школах, детсадах, общественных организациях ведётся так много работы, то почему трагедии все же случаются?

Татьяна Быстрякова : Понимаете, даже обученный ребёнок может растеряться в критический момент только в силу того, что он ребёнок… Не всегда родители и дети воспринимают реальность опасности всерьёз. Это стандартная психологическая ловушка. Страшное может случиться где-то, но не со мной. Плюс иногда имеет место формальный подход к проведению обучающих занятий со стороны тех, кто работает с подростками.

ИА REGNUM: Как вы оцениваете уровень подготовки детей и их родителей к критическим ситуациям? В виду имеются уличные нападения и похищения.

Татьяна Быстрякова : Я не могу ответить в системе плохо — средне-хорошо. Уровень подготовки просто недостаточен, и эта работа никогда не должна прекращаться.

ИА REGNUM: И всё-таки, какие проблемы детей в Костромской области, исходя из статистики и ваших наблюдений, основные? Жестокое обращение, вредные привычки родителей, или что-то другое?

Татьяна Быстрякова : Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, нарушенные связи между родителями и детьми, причём в большинстве случаев речь идёт о вполне благополучных семьях. В силу большой занятости на работе, неумения или других причин родители теряют связь со своими детьми. Второе — конфликтные ситуации в школе между участниками образовательного процесса. В том числе, травля. Я говорю «участники образовательного процесса», потому что во взаимоотношения часто включаются не только дети, но и учителя, родители. Отмечу, что сейчас решать эти проблемы стало сложнее — в конфликт за счёт родительских чатов, того же интернета втягивается гораздо больше участников, чем раньше. Но к счастью, большинство родителей обращаются к нам до того, как раздался гром, и проблемы удается решать.

ИА REGNUM: Сейчас звучит много мыслей насчёт того, что в школах на постоянной основе необходимо вводить уроки самозащиты. Как физической, так и психологической.

Татьяна Быстрякова : Работа в школах не должна превращаться в какие — то уроки самообороны. Нужно несколько пересмотреть уже выстроенную систему, сделав больший упор на практическую отработку усвоенного материала. И этого будет достаточно.

ИА REGNUM: Что на ваш взгляд необходимо изменить в правовом и общественном поле, чтобы предотвращать подобные ситуации?

Татьяна Быстрякова : Совершенно точно необходимо ужесточить административный надзор за педофилами, которые освободились и живут в обществе. И нам всем ещё раз надо уяснить, что чужих детей нет. Пока мы игнорируем то, что происходит в соседней квартире, во дворе, проходим мимо проблемы другого мальчика или девочки и учим принципу невмешательства своих детей, лучше не станет. Это понимание должно зафиксироваться на подкорке.

ИА REGNUM: Часть россиян считает, что информацию о личностях, судимых за педофилию и местах их жительства, нужно сделать общедоступной. Что по этому поводу думаете вы?

Татьяна Быстрякова : Эта тема обсуждаема и неоднозначна. С одной стороны, не могу не поддержать это предложение. Но с другой стороны, если надзор за этими недочеловеками будет строжайшим, жесточайшим, этого не потребуется. Нужно думать о последствиях, ведь этих людей пойдут судить соседи. А потом они же проведут остаток жизни в тюрьме за убийство. К тому же, могут случиться ошибки, в результате которых пострадают невинные люди.

ИА REGNUM: Что вы думаете об инициативе депутатов Костромской областной думы, которые намерены разработать поправки в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с тем, чтобы ограничить информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях и отклонениях? Многие считают это очередным сотрясанием воздуха, ведь интернет и даркнет не закрыть.

Татьяна Быстрякова : Я за то, чтобы в закон были внесены эти изменения. Про «интернет и даркнет не закрыть» отвечу так — главное сделать первые жесткие шаги. А там посмотрим на результат.

ИА REGNUM: Спасибо за разговор, Татьяна Евгеньевна.

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