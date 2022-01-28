Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Актриса Эванджелин Лилли приняла участие в митинге за «телесный суверенитет». Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Пол Радд и Эванджелин Лилли в главных ролях Цитата из х/ф «Человек-муравей и Оса». Реж. Пейтон Рид. 2018. США

https://www.instagram.com/p/CZPQ4hlLFCl/

«Я считаю, что никого нельзя принуждать вводить что-либо в своё тело против воли», — объяснила Лилли. «Я понимаю, что мир в страхе, но я не верю, что ответ на страх силой решит наши проблемы. Я была за выбор до COVID и остаюсь за выбор сегодня», — написала она.

ИА REGNUM напоминает, что Эванджелин Лилли получила известность благодаря роли в сериале «Остаться в живых». Она также играет супергероиню Осу в киновселенной Marvel.

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