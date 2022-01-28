Москва, 28 января, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) сделал анонс новой пластинки. Соответствующей информацией он поделился на своей странице в Instagram вечером 27 января.

Alina Platonova Алексей Долматов

https://www.instagram.com/p/CZPiWZ8PVfO/

Проект получил название Alik, а его выход запланирован на 4 февраля 2022 года. Этот альбом станет первой выпущенной работой музыканта в 2022 году.

Напомним, что Гуф начал свою карьеру в 2000 году в качестве солиста группы Rolexx. На текущий момент дискография артиста включает в себя четыре студийные пластинки.