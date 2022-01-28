Москва, , 16:20 — REGNUM Нежелание Москвы развязывать войну не означает, что кому-то будет позволено грубо атаковать интересы России, заявил 28 января министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

Лавров «Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим».

Комментируя развитие диалога с США и с НАТО на тему предложенных Москвой гарантий безопасности, глава МИД РФ напомнил, что российские предложения изучались Западом «больше месяца».

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Россия внесла предельно простые предложения — проекты договоров с США и с НАТО. Ответы получены только два дня назад, причём они во многом «наводят тень на плетень», хотя есть в этих ответах и «рациональные зёрна по второстепенным вопросам».

То, что в этих ответах рационального, по сути, взято из российских инициатив последнего времени.

«Но это, я считаю, хоть что-то, по-русски говоря. Но главное для нас — разобраться с концептуальными основами, на которых выстраивается европейская безопасность», — сказал Лавров.

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