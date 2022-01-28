Вашингтон, 28 января, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант A$AP Rocky (Раким Майерс) выпустил новую композицию, в создании которой поучаствовал японский дизайнер Ниго (Томоаки Нагао). Премьера трека состоялась на всех музыкальных платформах 28 января.

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Песня, получившая название Arya, отсылает к героине сериала «Игра Престолов» Арье Старк. Работа стала первой официально выпущенной композицией американца в 2022 году.

Напомним, что 28 марта состоится премьера нового альбома Ниго под названием I Know NIGO. В пластинку войдут композиции различных популярных артистов.