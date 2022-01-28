Воронеж, 28 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Производство пончиков планируется разместить на территории особой экономической зоны «Центр» под Воронежем. Проект получил поддержку губернатора Александра Гусева на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Центр», сообщили в пресс-службе облправительства 28 января.

Simpsons.fox-fan.ru Не бывает невкусных пончиков

Инвестпроект компании «Пекарни Черноземья» по производству пончиков Don Donut стоимостью 300 млн рублей предполагает запуск завода с объемом выпуска 4 млн пончиков в месяц. Предприятие должно заработать к 2024 году, предварительно для строительства завода согласован участок в 1 га.

Ежегодные поступления в бюджет региона составят более 160 млн рублей. На заводе планируется создать 70 новых рабочих мест со средней зарплатой 60 тыс. рублей. Планируется, что продукция будет поставляться в регионы РФ, а также Белоруссию и Китай.

Александр Гусев поручил подготовить необходимую документацию для реализации проекта.